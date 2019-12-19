نائب وزير الخارجية الاميركي للحلبوسي: نتمنى اختيار حكومةٍ عراقيةٍ بقرار وطني

2019/12/19 | 21:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نائب وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل، الخميس، عن تمنيات بلاده يتم اختيار حكومةٍ عراقيةٍ بقرار وطني خالص تلبي المتطلبات الشعبية.وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، ان”الاخير استقبل هيل، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون المشترك بالمجالات كافة، وبما يخدم مصلحة […]

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