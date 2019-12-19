العماد عون يكلف حسان دياب بتشكي الحكومة اللبنانية

2019/12/19 | 21:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كلف الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، [حسان دياب] الوزير السابق بتشكيل الحكومة الجديدة.

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