الوطني الكردستاني: قانون الانتخابات الجديد يستهدف الكرد

2019/12/19 | 21:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد النائب عن الاتحاد #الوطني_الكردستاني #حسن_آلي، اليوم الخميس، أن قانون #الانتخابات الجديد “يستهدف” #الكرد ويضر بهم.آلي قال لمراسل “الحل العراق”: إن «الفقرة 15 من قانون […]

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