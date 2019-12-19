العمل تطلق الدفعة السادسة من رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون مستفيد

2019/12/19 | 21:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الخميس، اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (390) مليار دينار.

وقال عبد الزمان في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "تم اطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لمليون و327 الف اسرة في بغداد والمحافظات، بمبلغ اجمالي وصل الى اكثر من 390 مليون دينار".

ودعا الاسر المشمولة الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب".

وبينت انه "عدد الاسر التي يعيلها رجل يبلغ اكثر من (892) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (287) مليار دينار، فيما يبلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة اكثر من (435) الف اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (102) مليار دينار".

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