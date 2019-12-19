ايفرتون يحدد مدربه ضد أرسنال

2019/12/19 | 21:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

كشف نادي إيفرتون، اليوم الخميس، عن المدرب الذي سيقود الفريق ضد آرسنال، السبت المقبل، في الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب بيان رسمي على حساب إيفرتون بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن دنكان فيرجسون سيستمر في عمله كمدرب مؤقت للمباراة الرابعة على التوالي.

وكانت إدارة إيفرتون قد منحت فيرجسون مهمة المدير الفني المؤقت، عقب إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من قيادة الفريق مطلع الشهر الجاري بسبب تراجع النتائج.

وسبق أن قاد فيرجسون إيفرتون في ثلاث مباريات ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي يعد الأقرب لتولي المهمة الفنية لإيفرتون هذا الموسم، لا سيما بعدما توصل لاتفاق بشأن فسخ عقده مع نابولي الإيطالي.

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