خبير قانوني: بعد المدة الدستورية سيتسلم رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة ويساعده الوكلاء

2019/12/19 | 21:16 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد انتهاء المدة الدستورية 30 يوما في حال عدم...

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