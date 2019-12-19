صالح يبلغ قادة

2019/12/19 | 21:16 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةكشف قيادي بتحالف الفتح، ضمن تحالف البناء والاعمار بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، عن قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بابلاغ قادة البناء بصعوبة اعلان...

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