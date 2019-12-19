بالوثائق..التربية تحيل مشروع طباعة المناهج لمطبعة نائب حالي

2019/12/19 | 21:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتداول ناشطون على مواقع التواصل وثائق تشير الى احالة مشروع طباعة المناهج الدراسية من قبل وزارة التربية الى مطبعة نائب حالي في مجلس النواب رغم عدم الحاجة الى طباعتها.

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