الصحة تنفي تسجيل أي اصابة بالانفلونزا الوبائية في العراق

2019/12/19 | 21:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل أي حالة اصابة بالانفلونزا الوبائية في العراق، فيما بينت ان الاصابات هي بالانفلونزا الموسمية فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تؤكد وزارة الصحة والبيئة عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد وأن جميع الحالات المشخصة هي للانفلونزا الموسمية المعروفة H1N1 والتي تزداد معدلات الإصابة بها في هذا الوقت من السنة في جميع البلدان".

واضاف "من الممكن ان تؤدي إلى حالات وفاة في فئات عمرية ومرضية معنية"، مؤكدا على ان "الوزارة توفر اللقاح الخاص بالانفلونزا في مؤسسات الوزارة".

وبين "تهيب الوزارة بجميع المواطنين ووسائل الإعلام بتوخي الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة".

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