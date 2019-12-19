مصدر: القضاء لم يبت بإقالة محافظ واسط حتى الان والحكم تأجل الى يوم الاثنين المقبل

2019/12/19 | 21:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بان الانباء التي تحدثت عن مصادقة القضاء على اقالة محافظ واسط محمد المياحي غير صحيحة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "محافظ واسط محمد المياحي لم تتم إقالته حتى الآن، وان محكمة القضاء الاداري ما زالت تنظر قضية اقالته من قبل مجلس المحافظة".

وتابع ان "قرار الحكم تأجل النطق به إلى يوم الإثنين المقبل، وما يشاع عنه في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك غير صحيح".

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