عمليات الجزيرة : اقتحام وادي حوران من ثلاثة محاور

2019/12/19 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الجزيرة عن اقتحام وادي حوران غرب الانبار من ثلاثة محاور

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