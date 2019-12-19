بالصور.. شرطة كربلاء تعلن القبض على مجموعة من ’’فريق مكافحة الدوام’’ بتهمة تهديد السلم المجتمعي

2019/12/19 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الخميس، القبض على مجموعة من ’’فريق مكافحة الدوام’’ بتهمة تهديد السلم المجتمعي.

وقالت القيادة في بيان، إنه "ضمن الواجبات الامنية التي تنفذها مفارزنا المنتشرة في عموم المدينة تمكنت من ضبط مجموعة اشخاص يلقبون بفريق مكافحة الدوام يستقلون دراجات من نوع (تكتك) يقومون بالكتابة على جدران عدد من المدارس عبارات (المدرسة مغلقة بأمر الشعب) حيث ان مثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة".

وأضافت أن "دوريات الشرطة التي كانت متواجدة بالقرب من المدرسة قامت بملاحقتهم والقت القبض عليهم قرب سوق الحبوبي في كربلاء"، داعية الى "تعاون الجميع مع القوات الأمنية والابلاغ عن هكذا حالات بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخربين والمغرضين كون هذه الاعمال لاتمثل المتظاهرين السلميين".

بغداد اليوم _ بغداد

قال مصدر حكومي في محافظة ديالى، االخميس 19-12-2019، إن "حمام دم، وانهيارا أمنيا حادا" تشهده ناحية أبي صيدا حالياً بسبب اشتباكات عشائرية تستخدم فيها أسلحة ثقيلة "ما يتطلب تدخلاً فورياً من بغداد"،

بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة الدفاع ، الخميس 19-12-2019 رقماً لاستقبال الشكاوى من المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول بتغريدة على موقع ( تويتر ) " الى من يرغب بايصال شكواه الى مديرية الاعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة&

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، اليوم الخميس،(19 كانون الأول 2019)، عن عزم لجنته التحقيق في عملية اعتقال قيادي بحشد الأنبار، شارك فيها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال آمرلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان &qu

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