علي عرمش شوكت - اطالة اختيار بديل للرئيس .. مراوحة على ارض ملتهبة

2019/12/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت انطوت الايام الخمسة عشر المسمات بـ " المهلة الدستورية" لرئيس الجمهورية بغية قيامه بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً لرئاسة مجلس الوزراء.ان هذه المهلة في حقيقتها موجهة للكتل والاحزاب التي تمتلك العدد الاكبر لتقديم مرشحها، وليست للرئيس كي يوفي بمتطلباتها.لاسيما وان المادة الدستورية 76 تلزمه بالتقيّد بسياقاتها.لا شك ان عتبة تكليف رئيس وزراء جديد قد امست عصية على العبور او التجاوز، في ظل وقع مواصفا......

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