ياسين المصري - لماذا أصبحت مصر مرتعًا للاغتصاب الجنسي؟

2019/12/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري الذين عاشوا طفولتهم وصباهم في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي يعرفون أننا لم نسمع عن شيء إسمه التحرُّش اللفظي أو الاغتصاب الجنسي خاصة في القرى المصرية حيث يعرف الجميع بعضهم بعضًا.بل ولم يعرف قاموس لغتنا اليومية آنذاك مثل هذه الكلمات.هذا لا ينفي حدوثهما في المجتمع كما هو الحال في كافة المجتمعات البشرية، ولكنهما بالتأكيد كانا يحدثان بصورة فردية نادرة وغير وبائية، وكانت تتم معالجتها بأساليب ر......

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