2019/12/19 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجاح محمد علي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي لأعداء العراق: لا تلعبوا بالنار ...!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كعادته في كل مقابلة فقد وضع سماحة شيخ النصر الخزعلي النقاط على الحروف وكشف الكثير من المستور عما يجري في الساحة العراقية وأكد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي لأعداء العراق: لا تلعبوا بالنار ...!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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