الخزعلي لأعداء العراق: لا تلعبوا بالنار ...!

2019/12/19 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح محمد علي

كعادته في كل مقابلة فقد وضع سماحة شيخ النصر الخزعلي النقاط على الحروف وكشف الكثير من المستور عما يجري في الساحة العراقية وأكد

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