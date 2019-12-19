منتخبنا الوطني بكرة اليد يخسر مباراتين وديتين أمام مصر

2019/12/19 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- رياضة

خسرنا منتخبنا الوطني بكرة اليد، أمام منتخب مصر بنتيجة 40-18، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بين المنتخبين اليوم الخميس بالمركز الأولمبي.

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