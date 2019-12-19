بوسكيتس يُثير القلق في برشلونة

2019/12/19 | 21:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأثار سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، القلق داخل صفوف البلوغرانا، قبل المواجهة المقبلة للبارسا يوم السبت القادم ضد ديبورتيفو ألافيس، بالجولة الـ18 من الليغا.ولم يُشارك بوسكيتس في مواجهة الكلاسيكو يوم أمس الأربعاء، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، إذ عانى من الحمى، ولذلك قام إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا بوضعه على مقاعد البدلاء، بعد أن كان في التشكيلة الأساسية للقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بوسكيتس غاب عن مران برشلونة اليوم الخميس، وبحسب حالته في الساعات المُقبلة سيتحدد موقفه النهائي من المُشاركة ضد ديبورتيفو ألافيس.واستدعى فالفيردي العديد من لاعبي فريق الشباب في المران اليوم، وهم: إيناكي بينا، مورير، مينجويزا، أراوخو، كولادو، ريكي بويج، هيروكي أبي، وكارليس بيريز.

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