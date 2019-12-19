شرطة كربلاء تقبض على فريق

2019/12/19 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة كربلاء المقدسة، الخميس، القبض على مجموعة من مايدعى بفريق مكافحة الدوام....

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