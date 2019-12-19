2019/12/19 | 22:18 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ميسان، اليوم الخميس، ضبط اسلحة واعتدة واعتقال حائزيها في ميسان.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت مفارز سيطرة الطيب خلال عمليات التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص من ضبط أسلحة نارية نوع كلاشنيكوف عدد " إثنين" واعتدة ومخازن، واعتقال حائزيها واتخذت إجراءات قانونية بحقهم".

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