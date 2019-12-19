2019/12/19 | 22:18 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بومبيو من بغداد: الطرف الثالث هي ايران ووكلاء ايران من المجاميع المسلحة) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بومبيو من بغداد: الطرف الثالث هي ايران ووكلاء ايران من المجاميع المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).