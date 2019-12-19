الخارجية الاميركية: الطرف الثالث في العراق ايران ووكلائها والحكومة تتفرج

2019/12/19 | 22:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، ان زيارته العراق جائت بطلب من وزيره مايك بومبيو، "لابلاغ السلطات في العراق اعتراض وامتعاض الادارة الاميركية من انتهاك حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب العراقي" ، مشيرا الى ان "الطرف الثالث الذي تتغاضى عنه الحكومة العراقية في قتل المحتجين وخطفهم هو ايران ووكلائها" .واضاف في تصريح صحافي الخميس ، ان" الادارة الاميركية تدعم ارادة الشعب العراقي، في القضاء على الفساد واختيار نظام حكم يلبي طموحاتهم المشروعة" .واضاف "نشعر بالصدمة ازاء قتل المتظاهرين وخطفهم بينما الحكومة العراقية تتفرج على هذه الجرائم ".

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