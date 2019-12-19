2019/12/19 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم في مجلس الذكرى السنوية لوفاة السيد محمود هاشمي شاهرودي في ايران رئيس القوة القضائية سابقاً....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... مقتدى الصدر في ايران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... مقتدى الصدر في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).