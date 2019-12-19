2019/12/19 | 22:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني ينتشل 7 جثث ( من معارك التحرير) مجهولة الهوية من مناطق الشهواني والزنجيلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل/ صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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