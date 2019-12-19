انتشال 7 جثث مجهولة الهوية في الجانب الايمن من مدينة الموصل

2019/12/19 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، الخميس، عن انتشال سبع جثث من منطقتين في ايمن مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق البحث والإنقاذ التابع الى مديرية دفاع مدني محافظة نينوى، انتشل، اليوم الخميس، سبع جثث من منطقتي الزنجيلي والشهوان في ايمن مدينة الموصل".

واضافت أن "الجثث كانت عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية"، مشيرة الى أنه "تم تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

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