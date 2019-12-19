2019/12/19 | 22:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الخميس ، تأمين المناطق الصحراوية التي تربط العراق مع كل من الاردن وسوريا والسعودية، فيما افصح عن ضبط وثائق وادلة تثبت حجم الودائع المالية التي كانت في حوزة “داعش” وقال مصلح في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلع عليه وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي في غرب الانبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يضع يده على وثائق وادلة تخص الودائع المالية لداعش في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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