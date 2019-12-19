2019/12/19 | 22:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفدٌ من العتبة العبّاسية المقدّسة قضاء الحضر جنوب الموصل لمؤازرة المجاهدين المرابطين هناك وتقديم الدعم المعنويّ واللوجستيّ لهم.ونقل موقع العتبة العباسية المقدسة عن نائب رئيس قسم الشؤون الدينيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة الشيخ عادل صالح محمد الوكيل قوله، إنه “بتوجيهٍ مباشر من المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزّه)،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من العتبة العباسية المقدسة يزور الحضر لمؤازرة ابطال الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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