2019/12/19 | 22:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..قصة انسانية استثنائية لفريق إعلام الحشد في الموصل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



قصة انسانية استثنائية لفريق إعلام الحشد في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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