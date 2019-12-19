2019/12/19 | 22:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد.وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر في بيان تلقته وكالة صدى , أن “جميع الحالات المشخصة هي للانفلونزا الموسمية المعروفة H1N1 والتي تزداد معدلات الإصابة بها في هذا الوقت من السنة في جميع البلدان ومن الممكن ان تؤدي إلى حالات وفاة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة ترد على أنباء تسجيل إصابات بالانفلونزا الوبائية في البلاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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