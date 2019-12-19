2019/12/19 | 22:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، إطلاق رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و327 الف اسرة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من {390} مليار دينار.ودعا وزير العمل في بيان “الأسر المشمولة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب”.يذكر ان عدد الاسر التي يعيلها رجل يبلغ اكثر من (892) الف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن إطلاق الدفعة السادسة من إعانة الحماية الاجتماعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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