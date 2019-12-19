رئيس مجلس النواب يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الكابينة الوزارية الجديدة وقانون الانتخابات

2019/12/19 | 22:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.

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