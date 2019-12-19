2019/12/19 | 22:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال مطلوب بتهمة “الارهاب” في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مشيرا إلى أنه كان يروم توزيع الرواتب على عوائل “داعش”.وقال المصدر إن “قوة أمنية وخلال واجب تفتيش ضمن حي النور ضمن الساحل الايسر من مدينة الموصل، اعتقلت شخصا مطلوبا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.وأضاف المصدر، الذي رفض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مطلوب في أيسر الموصل كان يروم توزيع رواتب بين عوائل داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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