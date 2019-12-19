2019/12/19 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير التعليم العالي قصي السهيل من أن التعديل الجديد على قانون التقاعد، يهدد بإلغاء بعض الدراسات العليا في جامعات البلاد.وقال السهيل في بيان، إن “قدراتنا تستوعب بين تسعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذر من الغاء بعض الدراسات العليا بسبب قانون التقاعد الجديد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذر من الغاء بعض الدراسات العليا بسبب قانون التقاعد الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).