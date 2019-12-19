وزارة الصحة تنفي وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد

2019/12/19 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة عدم وجود اي حالة انفلونزا وبائية في البلاد .وقال سيف البدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة إن جميع الحالات المشخصة هي للانفلونزا الموسمية المعروفة H1N1 […]

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