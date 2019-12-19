2019/12/19 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة جاءنى هذا السؤال ( هناك معضلة لم أفهمها فى القرآن هى عن هبوط آدم وحواء الى الأرض قال ( إهبطوا منها ) وهذه صيغة الجمع.فهل يصح إطلاق صيغة الجمع على المثنى ؟ ثم ما معنى الهبوط ؟ وهل هو نفس هبوط ابليس ؟ وهل هناك هبوط آخر غير آدم وحواء وإبليس ؟ .وأقول : أولا : معنى الهبوط 1 ـ الهبوط هو النزول من أعلى الى أسفل .قد يكون هذا ماديا ، كقوله جل وعلا :1 / 1 : عن نوح وهو فى ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الهبوط والبرازخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - الهبوط والبرازخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).