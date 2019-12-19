عباس علي العلي - بين سلمية الثورة وعنف السلطة

2019/12/19 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي منذ أنطلاق ثورة تشرين في الأول من تشرين أول 2019 كان الشعار الأساسي والمعتمد منهجا يوميا لها (السلمية المدنية وتحت سقف الدستور والقانون))، ليس ضعفا منها ولا خشية من أحد وهي تملك كافة المقومات المشروعة لذلك بعد تجربة فاشلة ومحبطة طوال ستة عشر عاما من الفساد والتخبط واللا قرار، بقدر ما كانت تمثل رؤية واقعية لإيمانها بأن الديمقراطية وحدها هي الطريق الأفضل والوحيد لإعادة العراق لجادة التحضر ونيل الحقو......

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