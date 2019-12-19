بلاتيني: رئيس الفيفا الحالي يحاول ابعادي الاتحاد بعد تبرئتي من التهم

2019/12/19 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

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لم يتأخر الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقا، ميشيل بلاتيني، في الرد على الشكوى التي قدمها الاتحاد الدولي "فيفا" ضده، ويطالبه

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