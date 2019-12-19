شرطة كربلاء تعتقل مجموعة من

2019/12/19 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء المقدسة

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، القبض على مجموعة من ’’فريق مكافحة الدوام’’ بتهمة تهديد السلم المجتمعي.

وذكرت القيادة في بيان لها حصلت

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