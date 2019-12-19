وزير الدفاع: رئيس اركان الجيش سيدخل ابي صيدا على رأس قوة عسكرية غدا لإحتواء الأزمة

2019/12/19 | 22:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أعلنت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، اليوم الخميس، ان وزير الدفاع أكد على ارسال قوة عسكرية بقيادة رئيس اركان الجيش صباح يوم غد.

وذكرت الدايني في تصريح لـ"الغد برس"، انه" تم اجراء اتصال مباشر قبل قليل مع وزير الدفاع نجاح الشمري وأكد خلاله على أن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي سيدخل على رأس قوة عسكرية كبيرة الى ناحية أبي صيدا صباح يوم غد، للتدخل بشأن أزمة النزاعات العشائرية في ناحية أبي صيدا".

وأضافت أن" الوزير بين ان رئيس الأركان لا يغادر الناحية الا بعد حل الأزمة فيها".

وتشهد ناحية ابي صيدا تجدد النزاعات العشائرية والتي تسفر عن وقوع ضحايا بشكل مستمر.

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