اتفاق على ارسال قوة عسكرية من بغداد الى ابي صيدا لإحتواء أزمة النزاعات العشائرية

2019/12/19 | 22:49 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، اليوم الخميس، عن اتفاق على ارسال قوة عسكرية من العاصمة بغداد الى ناحية ابي صيدا لإحتواء ازمة النزاعات العشائرية.

وقالت الدايني في تصريح لـ"الغد برس"، انه"كان هناك اجتماع امني كبير في بغداد ضم وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الوزراء وقيادات العمليات والمخابرات وتم الاتفاق خلاله على احتواء الاوضاع في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى وارسال قوة عسكرية من بغداد الى الناحية".

وأضافت أن"وزير الدفاع تواصل مع رئيس الوزراء بشأن إرسال القوة لاحتواء الموقف وانهاء أزمة الخلافات العشائرية"، مؤكدة أن"الوضع في ديالى لايقتصر فقط على ارسال قوة عسكرية ولكنه بحاجة الى تدخل حكومي وعشائري، وسيتم الاتصال بوزير الداخلية لارسال مسؤول شؤون العشائر لحل الازمة".

وأشارت الدايني الى أن"المشكلة في ناحية أبي صيدا هو انتشار السلاح بكثرة والخلافات العشارية السابقة هي السبب بتجدد الخلافات التي راح ضحيتها عدد من المواطنين والتفجيرات".

وبينت أن"الوضع في ناحية أبي صيدا أكبر من القيادات الأمنية في ديالى ورئيس الوزراء ملزم بأرسال قوات ولجان تحقيق لفض النزاعات العشائرية حتى لو ان الحكومة هم من تدفع الدية"، لافتة الى أننا"نواب ديالى سندخل خلية أزمة لفض الأزمة خلال هذين اليومين".

وتشهد ناحية ابي صيدا تحدد النزاعات العشائرية والتي تسفر عن وقوع ضحايا بشكل مستمر.

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