نائب بومبيو من بغداد: الطرف الثالث هي ايران ووكلائها من المجاميع المسلحة

2019/12/19 | 22:49 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد نائب وزير الخارجية الامريكي ديفيد هيل، اليوم الخميس، ان الطرف الثالث الذي توجه له الاتهامات بقمع تظاهرات العراق هي ايران ووكلائها من المجاميع المسلحة.وقال...

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