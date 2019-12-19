العراق: المختصرالدستوري في حرية الراي والتعبير

2019/12/19 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتصريف يشكل غياب التشريعات القانونية الواضحة في الكثير من الاوقات الحذرفي الواقع الامني القلق لمحاولات التدخل من قبل المسؤولين الامنيين لمعالجة الفوضى ضباطا ومراتب مما يضعفهم عن اداء الامر خوفاً […]

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