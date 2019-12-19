القبض على مجموعة مكافحة الدوام في كربلاء

2019/12/19 | 22:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، مجموعة من مايسمى فريق مكافحة الدوام في المحافظة.وذكر بيان لها بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشات العميد صباح سهيل الغيلاني تمكنت مفارزنا الامنية من القبض […]

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