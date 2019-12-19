حزب الله اللبناني “عراب” صفقة ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة.. كواليس المشاورات في قم وبغداد

2019/12/19 | 22:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشفت قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الخميس، عن كواليس الاتفاقات والمشاورات التي جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية المتعلقة باختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء، والدور الذي لعبه مسؤول […]

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