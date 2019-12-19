أمريكا تبدي رغبتها باستيراد ادوية من العراق.. نالت درجات عالية من الجودة

2019/12/19 | 22:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت مجموعة “روزيتا فارما” التي تختص بقطاع الأدوية ومستحضرات التجميل، الخميس، رغبتها بالحصول على عقود لتوريد بعض الأدوية والعقاقير المنتجة في مصنع ادوية “سامراء”.وقال مسؤول المبيعات بفرع الشركة في فينيكس بولاية اريزونا جوزيف برونسيز، إن “سمعة الأدوية العراقية المنتجة في مصنع سامراء تدعونا الى التعرف عن كثب على تلك المنتجات والسعي لتوريدها للولايات المتحدة […]

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