عناصر داعش يهاجمون قرية كوردية في مخمور والبيشمركة تتصدى لهم

2019/12/19 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسللت مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي، اليوم الخميس، الى احدى القرى الكوردية في حدود قضاء مخمور، فيما تصدى لهم عدد من عناصر البيشمركة من اهالي القرية وحصلت اشتباكات بين الجانبين وقدم مسؤول محلي معلومات دقيقة بهذا الصدد.واكد عضو مركز تظيمات الاتحاد الوطني في اربيل غازي فيصل وهو من اهالي قرية علي رش في تصريح لمواقع مقربة حزبه ان الحادث حصل مساء الخميس عندما تسللت مجموعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي الى داخل قرية علي رش، مستدركا ان البيشمركة تصدوا لهم واجبروهم على الفرار بعد فترة وجيزة.واضاف ان قوة خاصة من الجيش العراقي وصلت الان الى القرية وهي على اتم الاستعداد لمواجهة عناصر داعش الذين تسللوا من سفح جبل قره جوخ الى القرية.وتابع انه نحو الف عنصر داعشي يتواجدون في حدود جبل قره جوخ وتقوم مجموعات منهم بالتحرك في المنطقة.وقرية علي رش كانت سابقا قرية كوردية تقع في حدود جبل قره جوخ تم اخلاؤها بسبب تهديدات داعش في المنطقة.وبشأن اهالي القرية اكد فيصل انه من اجل الدفاع عن القرية قام السكان باخلائها والتسلح للدفاع عنها.

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