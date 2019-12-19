الشيخ الخزعلي يكشف عن رسالة بعثها ترامب الى عبد المهدي قبل استقالته .. ماذا تتضمن وكيف رد الاخير؟🔻

2019/12/19 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، عن رسالة بعثها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أبان مدة حكمه.وقال الشيخ […]

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