تعزيزات عسكرية تصل قرية في الموصل بعد هجوم لداعش

2019/12/19 | 23:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تصدت قوات البيشمركة لهجوم لعصابات داعش الارهابية في قرية كردية بقضاء مخمور التابع لحافظة نينوى.

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