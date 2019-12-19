مصدر: اعتقال عنصر داعشي في ايسر الموصل يروم توزيع الرواتب على عوائل داعش

2019/12/19 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال مطلوب بتهمة "الارهاب" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مشيرا إلى أنه كان يروم توزيع الرواتب على

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