وزير الدفاع يوجه بدفع قوة عسكرية الى ابي صيدا لاحتواء الازمة

2019/12/19 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، اليوم الخميس، ان "وزير الدفاع أكد على ارسال قوة عسكرية بقيادة رئيس اركان الجيش صباح

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