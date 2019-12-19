2019/12/19 | 23:20 - المصدر: الغد برس

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اعتقال 6 متهمين لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين في

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اعتقال 6 متهمين لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين في ميسان

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